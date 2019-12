UGent overweegt tijdelijke schorsing van studentenclub KVHV na seksistische lezing Jeff Hoeyberghs HAA

10 december 2019

19u05 20 De Universiteit Gent overweegt om de rechtse studentenvereniging KVHV tijdelijk te schorsen. Dat meldt de UGent in een mededeling.

Aanleiding is de passage van Jeff Hoeyberghs bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond aan de UGent. De plastisch chirurg uit Maaseik deed er vorige week tijdens een lezing een reeks seksistische en vrouwonvriendelijke uitspraken, die heel wat verontwaardiging hebben uitgelokt.

Zo zouden volgens Hoeyberghs vrouwen niet geschikt zijn als wetenschapper, en zorgen kinderen van alleenstaande moeders voor problemen.

De UGent had zich eerder al gedistantieerd van de uitspraken. Nu laat de universiteit in een mededeling weten dat ze een tijdelijke schorsing van de studentenvereniging overweegt.

“De rector (Rik Van de Walle, nvdr.) heeft aan de studentenbeheerder van de UGent gevraagd om, zoals het reglement voorziet, een voorstel tot tijdelijke schorsing van KVHV te overwegen. Het voorstel werd inmiddels voorgelegd aan de Sociale Raad van de UGent. Deze raad zal hieromtrent morgen een advies formuleren”, klinkt het in de mededeling.

KVHV Gent is intussen niet van plan zich te verontschuldigen omdat ze Hoeyberghs een forum bood, zo reageerde preses Robin Gouwy bij VTM NIEUWS. “De universiteit is een oord van vrij debat”, aldus Gouwy. Of het nu gaat om vrouwonvriendelijke uitspraken of niet, dat doet niet ter zake. “Elke mening moet kunnen.”

