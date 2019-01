UGent opent rouwregister voor Etienne Vermeersch: "Hij was een durver"

25 januari 2019

In Gent heeft rector Rik Van de Walle het rouwregister voor filosoof Etienne Vermeersch geopend en ondertekend. "Etienne was een échte UGent'er", aldus de rector. "Wij staan voor durven denken en durven doen. Etienne was een durver.”