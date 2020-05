UGent onderzoekt hoe gelukkig u bent geworden van Moederdag ES

10 mei 2020

18u22 0 Op Moederdag, 10 mei, zetten we gewoonlijk onze moeders in de bloemetjes. In vergelijking met andere jaren is het voor veel Vlamingen dit jaar een wel heel ongewone Moederdag wegens de coronamaatregelen. De Universiteit van Gent peilt nu in een studie naar hoe de Vlaming deze dag ervaren heeft.

De groep psychologen van de UGent brengt al sinds het begin van de coronacrisis, en de lockdownmaatregelen die daar aan verbonden zijn, cijfers in kaart over de motivatie bij de bevolking om die maatregelen na te leven. De studie kijkt daarbij naar de verschillende manieren waarop mensen omgaan met de crisis en hoe het gesteld is met hun welbevinden. Deze keer focust de studie op de effecten die Moederdag heeft gehad op de verbondenheid, motivatie en het welbevinden van mensen.

Zelf deelnemen?

Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan het ondersteunen van dit onderzoek? Dan kan je hier de vragenlijst invullen. De vragenlijst is volledig anoniem en wordt geschat op 10 minuten.

