UGent maakt lessen, formulieren en briefwisseling 'gendersensitief' NLA

02 maart 2019

19u33

Bron: Belga 0 De Universiteit Gent gaat alle vormen van schriftelijke communicatie systematisch screenen op 'gendersensitiviteit'. Dat staat in het nieuwe diversiteitsbeleid, dat de raad van bestuur gisteren heeft goedgekeurd. Studenten worden voortaan ook geacht de non-discriminatieverklaring te kennen en onderschrijven. Die zal actief bekendgemaakt worden bij studenten en medewerkers, enkele maanden na de controverse rond studentenvertegenwoordiger Dries Van Langenhove.

Een gespecialiseerde cel zal alle brieven, publicaties, websites en formulieren die de universiteit uitstuurt screenen op gendersensitiviteit. Academisch personeel wordt ook gevraagd om lesmateriaal te checken op diversiteit. De universiteit wil professoren ook sensibiliseren om niet exclusief westerse bronnen te citeren. Dat kan het identificatieproces groter maken bij studenten met een migratie-achtergrond.

Tuchtprocedure tegen Dries Van Langenhove

Studenten en medewerkers zullen gesensibiliseerd worden omtrent de non-discriminatieverklaring. De universiteit belooft klachten en meldingen adequaat te behandelen. Een opvallende maatregel gezien de lopende tuchtprocedure tegen Dries Van Langenhove. Die laatstejaarsstudent, die de Kamerlijst van Vlaams Belang trekt in Vlaams-Brabant, mag de gebouwen van de universiteit niet meer betreden. Na een kort geding kreeg hij wel opnieuw toegang tot de bibliotheek van de faculteit Rechten, al is dat maar gedurende acht uur per week en bovendien alleen na afspraak.

Meer vrouwen op de universiteit

De universiteit wil met het diversiteitsplan tenslotte ook de doorstroom van vrouwen opkrikken. Het huidige loopbaanbeleid houdt zo meer rekening met kwalitatieve eigenschappen en onderwijstalent, waar vrouwen doorgaans goed op scoren. Mannen scoren traditioneel sterk op kwantitatieve prestaties, zoals de hoeveelheid publicaties en citaties.

Indien dat onvoldoende vruchten afwerpt, zal de universiteit tegen 2025 bijkomende streefcijfers voor vrouwelijke professoren bekijken.