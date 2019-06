UGent: “Geen aanwijzing dat persoon achter Schuld & Vrienden positie heeft misbruikt” kv

05 juni 2019

20u43

Bron: Belga 2 De UGent zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat een assistent zijn positie heeft misbruikt nadat aan het licht kwam dat hij de beheerder was van ‘Schuld & Vrienden’, een Twitteraccount die kritisch berichtte over Schild & Vrienden. De man, S.V., zegt dat hij doodsbedreigingen kreeg. Volgens Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, gebruikte de assistent "private gegevens waarover hij als UGent-medewerker kon beschikken", maar volgens de Gentse universiteit klopt dat niet.

De man zelf ontkent ook dat hij zijn positie bij de universiteit misbruikt zou hebben om persoonlijke gegevens van Schild & Vrienden-leden te ontfutselen. Het parket Oost-Vlaanderen geeft geen commentaar op de zaak en kan niet bevestigen of er al een klacht is ingediend wegens doodsbedreigingen.

De Gentse universiteit reageerde vanavond op de zaak. "Voor de UGent is de vrije meningsuiting van al haar personeelsleden en studenten van groot belang, voor zover uitspraken, meningen, tweets en posts in eigen naam en voor eigen rekening gebeuren (dus niet namens en voor rekening van de UGent) en voor zover geen wet, decreet of intern reglement overtreden wordt", zegt de universiteit in een mededeling.

Tweets voor eigen rekening

De assistent gebruikte de twitteraccount niet in zijn hoedanigheid van personeelslid aan de UGent, stelt de universiteit. "Tweets die door hem werden gepubliceerd, zijn voor eigen rekening. Hij publiceerde deze niet namens of voor rekening van de UGent. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zijn hoedanigheid van assistent aan de UGent heeft misbruikt. De betrokken assistent is formeel: hij kon zelf geen punten invoeren of wijzigen. Hij verklaart bovendien geen toegang te hebben tot privé-gegevens van studenten. Indien een assistent betrokken wordt bij de verbetering van examens gebeurt dat overeenkomstig de quoteringsregels vastgelegd door de verantwoordelijk lesgever."

De UGent ziet geen deontologische fout in deze zaak. "Er is geen enkele aanwijzing dat de meningen/overtuigingen en de verspreide tweets de betrokken assistent beïnvloed hebben in de uitoefening van zijn functie aan de UGent."