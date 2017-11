UGent bouwt centrum voor onderzoek naar hergebruik en recyclage jv

06u48

Bron: belga 0 In Gent lanceert de universiteit CAPTURE, een onderzoekscentrum naar het hergebruik van grondstoffen. Bedoeling is om academici en bedrijven met een zware ecologische voetafdruk samen te brengen en onderzoek te doen naar hergebruik van grondstoffen. Dat onderzoek zal worden uitgevoerd in een nieuw onderzoeksgebouw in Zwijnaarde, dat 15 miljoen euro zal kosten. "CAPTURE is uniek in Europa", zegt hoogleraar Korneel Rabaey van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

"We kunnen heel wat technologie ontwikkelen", aldus Rabaey. "Maar we kunnen die ontwikkelingen niet efficiënt naar de markt brengen. Vooral omdat het complex is en er veel aandeelhouders betrokken zijn. Daarom gaan we experts vanuit heel Vlaanderen in dit gebouw samenbrengen rond specifieke projecten." CAPTURE wordt een centrum van 7.000 vierkante meter dat gebouwd wordt in het Gentse wetenschapspark op het eiland Zwijnaarde.

Rond de onderzoekstafel zullen ook private spelers aanschuiven. Zo beloofde de Vlaamse overheid eind vorig jaar 1,5 miljoen euro voor een samenwerking tussen staalreus ArcelorMittal, chemiebedrijf Proviron en milieutechnologie-firma OWS.

"Samen zullen we de afgassen van ArcelorMittal omzetten in organische producten. Dat staalbedrijf stoot veel CO2 uit en zit dus met een probleem. Een chemisch bedrijf kan die opzuiveren en naar de markt brengen. Een derde technologiebedrijf kan een reactor maken waarin dit allemaal gebeurt." Door alle spelers samen te brengen in CAPTURE kan onderzoek naar recyclage en hergebruik van grondstoffen sneller tot concrete resultaten leiden.

CAPTURE staat voor Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource recovery. Het onderzoek zal zich toespitsen op onderzoek naar CO2-uitstoot, plastics en water. "Zo loopt er ook al project waarbij we een mobiele installatie kunnen inzetten om de kwaliteit van water te testen bij chemiebedrijven", legt Rabaey uit. "Op dit moment zuiveren chemische bedrijven te veel." De installatie kan ingezet worden bij bedrijven als BASF en Dow Chemical Company. "Die kunnen veel energie besparen door water minder extreem te zuiveren, of aanpassingen te doen in het proces.

Er is 3 jaar lang voorbereid aan de lancering van CAPTURE, een samenwerking tussen verschillende faculteiten en universiteiten. "Het duurt een tijd voor je alle neuzen in dezelfde richting krijgt. Faculteiten en universiteiten werken naast mekaar en in competitieverband. Maar voor dit soort projecten heb je mensen nodig die daarvan afstappen. Pas wanneer je de kritische massa aan bereidwillige mensen vindt, kan je naar overheden toe financieringsaanvragen uitschrijven", aldus Rabaey.

De 15 miljoen euro voor CAPTURE komt voor een deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO, dat 4,8 miljoen euro bijdraagt. De Vlaamse regering legt 3,9 miljoen euro bij, naast een subsidie van 0,5 miljoen euro van de provincie Oost-Vlaanderen. De Universiteit Gent investeert 1,5 miljoen euro, naast 4,5 miljoen euro van het Incubatie- en Innovatiecentrum van de Universiteit Gent.

De bouw begint eind volgend jaar.