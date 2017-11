UberEats rijdt nu ook in Gent

ADN

17u04

Bron: Belga

0

UBEREATS UberEats in Antwerpen.

Online-bedrijf Uber lanceert vandaag haar bezorgingsdienst UberEats in Gent. Koeriers brengen maaltijden uit 18 aangesloten restaurants aan huis, per fiets of scooter.