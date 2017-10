UberEats breidt tegen eind 2017 uit naar 6 bijkomende steden in België TT

UberEats, de maaltijdleverdienst van de taxi-app Uber, breidt tegen het einde van dit jaar zijn dienstverlening uit naar zes bijkomende steden in België. Gent en Luik komen daarbij eerst aan de beurt. Het bedrijf wil voorlopig niet communiceren over wat de vier andere steden zijn.

UberEats werd precies een jaar geleden, op 20 oktober 2016, in ons land gelanceerd in Brussel. Sinds een maand is de maaltijdbezorger ook actief in Antwerpen. Op basis van de "ongelooflijke respons" in die twee steden, zal UberEats zich tegen eind 2017 nu ook ontplooien in zes bijkomende Belgische steden.



Via de maaltijdleverdienst kan je intussen eten bestellen bij meer dan 700 restaurants, goed voor meer dan 84 wereldkeukens. UberEats zet meer dan duizend koeriers in.



De populairste gerechten zijn hamburgers, sushi en pizza's. De restaurants die het meest in de smaak vallen, zijn McDonald's, O'Tacos, Green Mango en Sushi Box.



UberEats bouwde het voorbije jaar ook elders in Europa zijn activiteiten verder uit. In Frankrijk (intussen 14 steden), maar vooral in Groot-Brittannië (intussen 41) kwamen er steden bij.