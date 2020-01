Uber besteld? Dan moet u in Vlaanderen eerst een kwartier wachten HLA

29 januari 2020

13u05

Bron: De Standaard, Belga 1 Begin deze maand trad het nieuwe taxidecreet in werking. Met dat decreet hoopte de Vlaamse regering op meer en goedkopere taxi’s. De taxisector zelf was van in het begin hevig gekant tegen het decreet. Volgens hen werd het op maat van de grote spelers in de markt geschreven. Nu blijken ook die laatste niet tevreden, schrijft De Standaard vandaag. Het decreet schrijft immers voor dat wie telefonisch of online een taxirit bestelt, daar minstens een kwartier moet op wachten.

Deze maatregel kwam er op vraag van de taxisector zelf, om een onderscheid te maken tussen standplaatstaxi’s en straattaxi’s, legt Pierre Steenberghen, algemeen secretaris van taxifederatie GTL uit in De Standaard. De eerste zijn gebonden aan een bepaald grondgebied en worden in aantal beperkt. Over het aantal straattaxi’s zijn geen voorschriften en bovendien zijn ze vrijer in het bepalen van hun prijs. “En dat is oneerlijke concurrentie”, vindt Steenberghen.

Raad van State

De Association Belge des Chauffeurs Limousine (ABCL), die zo'n 700 Uber-chauffeurs vertegenwoordigt, vecht die maatregel nu aan bij de Raad van State. “Met die vijftien minuten extra wachttijd is het onmogelijk voor de Uber-chauffeurs om te werken, terwijl we vinden dat ook de Vlamingen de kans moeten krijgen om de vervoersmogelijkheden te kiezen die zij zelf willen”, zegt Fernando Redondo, de voorzitter van de ABCL. “Vlaanderen vraagt ons om te komen, maar duwt ons op hetzelfde moment weer weg.”

“De Vlaamse regering heeft enorme stappen gezet om de taximarkt te liberaliseren, maar er is één onderdeel van de hervorming dat erg nadelig is voor ons: de voorwaarde dat een bestelde rit met 15 minuten vertraging wordt uitgevoerd. Wie een rit bestelt met de Uber-app moet een kwartier wachten”, klaagt Maurits Schönfeld, general manager van Uber in de Benelux, aan in De Standaard.

Ook het verbod voor chauffeurs met een Waalse of Brusselse licentie om ritten uit te voeren op Brussels Airport of in de Vlaamse gemeenten rond Brussel, wordt aangevochten bij de Raad van State. De chauffeurs willen dat Vlaanderen het arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2010 respecteert, dat stelt dat wie een geldige licentie heeft, die moet kunnen gebruiken op het volledige grondgebied, zegt Redondo. “Daarvoor is er een akkoord nodig tussen de verschillende gewesten.”