U mag nieuwe naam kiezen voor ‘wintermarkt’ in Brugge: “We wilden niemand beledigen” Mathias Mariën

30 oktober 2018

16u56

De organisatie van de 'wintermarkt' in Brugge is bereid in dialoog te gaan om een nieuwe naam te bedenken voor het evenement. "We wilden niemand beledigen. Ons doel was enkel om het wintergebeuren in Brugge extra in de kijker te zetten", klinkt het.

Gisteren ontstond een hele heisa nadat bekend raakte dat de traditionele kerstmarkt in Brugge onder de naam ‘wintermarkt’ verder gaat. Commotie waar ook het Brugs handelscentrum enorm van geschrokken is. De reacties op sociale media waren snoeihard. “Wij zijn pro Kerstmis, pro kerstmarkt, pro wintermarkt, pro Sinterklaas, pro Brugge. Wij zijn handelaars die in Brugge wonen en werken”, zegt het bestuur van het Brugse handelscentrum.

“Indien we mensen beledigd hebben door onze naam te veranderen, wensen wij ons tegenover hen te excuseren. Al is dat nu al het derde jaar op rij. Het was alleen de bedoeling om Brugge langer dan de kerstperiode op de kaart te zetten. Wij willen gerust in dialoog gaan en doen dan ook een oproep om een nieuwe naam te bedenken. Alle suggesties zijn welkom via onze website shoppingbrugge.be of via de Facebookpagina. Tot slot wensen wij iedereen al een vredevol Kerstmis en hopelijk tot op de kerstmarkt.”

De organisatie verduidelijkt dat de eventuele nieuwe naam pas voor volgend jaar zal zijn. De wintermarkt dit jaar nog veranderen is door verschillende factoren niet meer mogelijk.