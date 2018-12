U bent gewaarschuwd: vanavond overal BOB-controles HA

21 december 2018

15u57

Bron: Het Nieuwsblad 52 In heel het land vinden er vanavond alcoholcontroles plaats. De kerstvakantie begint en velen hebben een lang weekend voor de boeg: er wordt dan al eens een glas gedronken. Her en der zijn er bedrijfsfeesten en ook de kerstmarkten, waar de jenever en glühwein vaak rijkelijk vloeien, boeren goed. Wie vanavond de baan op gaat, is dus gewaarschuwd.

De BOB-campagne loopt van 3 december tot 28 januari. Gedurende die periode wordt er in heel het land gecontroleerd op rijden onder invloed. “Dus ook vandaag, ja”, zegt provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) in Het Nieuwsblad.

“Net als vorig jaar zullen we onze ploegen regelmatig van plaats laten veranderen”, waarschuwt de politie in de krant. “Want we weten uit ervaring dat de controleplaatsen snel de ronde doen op sociale media.” Toch zijn er ook een aantal grote acties gepland waarbij veel agenten worden ingezet, die een paar uur op dezelfde plaats alcoholcontroles zullen uitvoeren.



De BOB-slogan van dit jaar is kort maar krachtig: ‘BOB = nul op!’. Of met andere woorden: drinken en rijden gaan niet samen. Onder andere wielrenners Sven Nys en Philippe Gilbert zetten hun schouders onder de wintercampagne. Ze roepen in online video’s op om altijd 100 procent alcoholvrij te rijden.

