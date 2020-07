Twitter schorst account Schild & Vrienden kv

10 juli 2020

22u25

Bron: eigen berichtgeving, NBC News 42 De Twitteraccount van Schild & Vrienden is door het sociale netwerk geblokkeerd. Op de Twitterpagina van de extreemrechtse organisatie verschijnt nu de melding dat de account werd opgeschort omdat die de richtlijnen van het sociale netwerk heeft geschonden. Twitter meldt niet over welke richtlijnen het precies gaat. Mogelijk kadert de opschorting in een algemene opkuisactie van Twitter tegen extremistische organisaties.

Het is niet duidelijk met welke berichten Schild & Vrienden precies de regels heeft geschonden. Twitter verbiedt onder andere tweets waarin geweld wordt verheerlijkt. Ook pesterijen of aanzetten daartoe kunnen niet, net als onder meer het bedreigen, lastigvallen of promoten van geweld jegens mensen op basis van hun ras, etniciteit, geaardheid of gender.

Mogelijk houdt de opschorting van de account niet rechtstreeks verband met een bijzondere tweet, maar kadert ze in een algemene actie van Twitter tegen blank-nationalistische organisaties. NBC News meldt immers dat Twitter meer dan 50 zulke accounts heeft opgeschort, gezien de recente kritiek op het bedrijf over hun gebrekkige aanpak van extremistische inhoud. De accounts in kwestie zouden immers in strijd zijn met Twitters verbod op terroristische of gewelddadige extremistische organisaties en individuen die hun illegale activiteiten promoten.

Twitter-account van de Vlaamse identitaire jongerenbeweging Schild & Vrienden opgeschort wegens "in strijd met de Twitter-regels". Precieze aanleiding is nog niet gekend. https://t.co/yDdoMbhGD8 Arbiter(@ ArbiterOfTweets) link

De conservatieve Vlaams-nationalistische jongerenorganisatie werd in 2017 opgericht door Dries Van Langenhove. De alt-rightbeweging beweert aan metapolitiek te doen, maar zette de politieke overtuigingen van Van Langenhove wel in de schijnwerpers en plaveide de weg voor zijn kandidatuur voor Vlaams Belang bij de verkiezingen van mei 2019.



Schild & Vrienden verwierf meer nationale bekendheid na een reportage in het VRT-programma Pano, waaruit blijkt dat de leden van de organisatie in geheime chatgroepen vrijuit extreem racistische, seksistische en antisemitische opmerkingen delen.