Twitter krioelt plots van nepprofielen onder naam van Dries Van Langenhove AW

30 augustus 2019

18u46 1 Er zijn vandaag heel wat nieuwe accounts op Twitter opgedoken die onder naam van Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) berichten, foto’s en filmpjes de wereld insturen. Voorlopig is nog onduidelijk vanwaar ze komen, al denkt Van Langenhove dat ze afkomstig zijn van “allochtone jongeren”.

“Ik weet wel dat dit voor jullie zeer doorzichtig is, maar voor journalisten – zij het uit kwade wil of uit incompetentie – is dit niet zo doorzichtig. Daarom deze waarschuwing”, schrijft Van Langenhove nog op zijn eigen Twitterprofiel.

Er zijn weer een heleboel vnl allochtone jongeren die onder mijn naam en profielfoto dingen posten. Ik weet wel dat dit voor jullie zeer doorzichtig is, maar voor journalisten - zij het uit kwade wil of uit incompetentie - is dit niet zo doorzichtig. Daarom deze waarschuwing. pic.twitter.com/FqDEJmZv9z Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link

Zijn reactie volgt nadat er talloze profielen opdoken die - vaak op ironische wijze - foto’s en/of berichten delen in zijn naam. Ook de profielfoto’s van de valse profielen zijn identiek hetzelfde als het Twitterprofiel van het Kamerlid.

Ben nieuw hier op Twitter! Hoe werkt dit? 🙈🙊 pic.twitter.com/ma9LZ2nj8H Dries Van Langenhove(@ Sihamlbzd) link

Straks vrijdagsgebed zodat God me vergeeft met mn broeder Soufiane Eddyani, erna Vlaanderen onafhankelijk maken in shaa Allah! #jihadiDries Driss van langehove(@ Dbabo23) link

Wie anders dan mezelf, met mijn diploma van LOODGIETER, om het cordon “SANITAIRE” te verbreken? pic.twitter.com/DzSArT9DId Dries Van Langenhoven(@ ShaykhSudu) link

Al kaart de oprichter van de extreemrechtse studentenvereniging Schild en Vrienden de situatie zelf aan, hij stelde een soortgelijke actie ook ooit voor volgens een van de berichten die tijdens de ophefmakende ‘Pano’-reportage onderschept werden. Op die manier wilde hij zijn eigen Twitter-account immers kunnen verifiëren. Zulke accounts krijgen een blauwe verificatiebadge die laat weten dat een account van openbaar belang authentiek is.