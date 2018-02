Twintigtal passagiers en buschauffeur gewond bij botsing tussen lijnbus en tram in Deurne Patrick Lefelon

20 februari 2018

08u08

Bron: eigen berichtgeving 9 Op het kruispunt van de Ruggeveldlaan en de Van de Wielelei in Deurne zijn vanmorgen rond 7.30 uur een bus van De Lijn en een tram gebotst. De buschauffeur zat gekneld, maar is ondertussen bevrijd. Hij is zwaargewond afgevoerd, maar verkeert niet in levensgevaar.

Volgens de lokale politie en De Lijn raakten 20 tot 25 passagiers van de bus en de tram lichtgewond. Geen van de passagiers zou er echter erg aan toe zijn. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Het ongeval werd veroorzaakt door een technisch probleem met een wissel. Daardoor sloeg tram onverwacht linksaf en reed een harmonicabus die rechtdoor reed er frontaal op.

Het ongeval zorgt voor flink wat verkeershinder. Het tramverkeer op lijnen 5 en 10 is door het ongeval onderbroken. Tram 5 is beperkt tot het Wim Saerensplein, tram 10 tot de Schotensteenweg. Het busverkeer kan intussen wel weer passeren. De hinder zou nog een tijd kunnen aanslepen, want de federale politie komt nog met een fotogrammetrieteam ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen.

De politie vraagt de omgeving te vermijden.

Door een zwaar verkeersongeval is het kruispunt Ruggeveldlaan - August Van de Wielelei momenteel versperd. Vermijd de omgeving. Houd de rijbaan vrij voor de hulpdiensten. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link