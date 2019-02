Twintigtal paarden in beslag genomen in onderzoek naar verboden hormonen Patrick Lefelon

21 februari 2019

16u43 0 In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar het gebruik van hormonale producten in de paardensport heeft de lokale recherche van PZ Bodukap, samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vandaag huiszoekingen uitgevoerd in Duffel en Sint-Katelijne-Waver.

Het onderzoek ging van start op 31 juli 2018, nadat er op de luchthaven van Zaventem een verdacht pakket werd onderschept. Het ging om hormonale producten die in ons land in die vorm niet vergund of toegelaten zijn en die vanuit de Verenigde Staten werden ingevoerd. De actie van vandaag was het resultaat van het verdere onderzoek.



De verschillende huiszoekingen leverden een positieve resultaat op. Een twintigtal paarden werd in beslag genomen, samen met hormonale producten, spuiten en andere gebruiksvoorwerpen. Ook de administratie rond de paarden vertoonde heel wat hiaten en zal verder onderzocht worden.



Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Antwerpen wordt verdergezet.