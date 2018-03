Twintigtal appartementsbewoners tijd geëvacueerd door keukenbrand in Edegem Sander Bral

15 maart 2018

12u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Antwerpse Edegem woedde zonet een brand in een appartementsgebouw aan de Hovestraat. Voor alle zekerheid werden een twintigtal aanwezige bewoners uit het gebouw gezet door de brandweer. De brand kon snel geblust worden en na een half uur mocht iedereen alweer terug naar huis. Niemand raakte gewond.

Het ging om een accidentele brand in de keuken van één van de zestien appartementen. De brandweer had het brandje snel onder controle maar er was heel wat rookontwikkeling. Daarom werden alle acht verdiepingen van het flatgebouw ontruimd. De bewoners werden op de straat opgevangen, een half uur later mochten ze terug naar binnen. Er wordt nog onderzocht hoeveel schade het gebouw geleden heeft.

Lees ook: Vader met twee kinderen tijdig uit brand gered in Wetteren