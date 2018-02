Twintigste veroordeling voor doodrijder die onder pillen zat: celstraf en levenslang rijverbod

22 februari 2018

Bron: Belga

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een vijftiger uit Mol tot drie jaar cel en een rijverbod van minstens vijf jaar veroordeeld voor een dodelijk verkeersongeval in Geel in november 2015. De man moet ook een boete van 12.000 euro betalen.