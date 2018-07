Twintigers uit Namen in de cel na winkeldiefstallen in Blankenberge mvdb

02 juli 2018

13u05

Bron: Focus-WTV 1 Vier twintigers uit Namen zijn afgelopen weekend aangehouden op verdenking van verschillende winkeldiefstallen in Blankenberge en Brugge, meldt Focus-WTV.

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke kreeg zaterdag een oproep binnen van een winkelverantwoordelijke in de Kerkstraat in Blankenberge. De verantwoordelijke zag hoe twee vrouwen een winkeldiefstal pleegden en volgde hen verder de Kerkstraat in.

De politie kon de dames even later in de boeien slaan. Ook hun partners werden gearresteerd na de vondst van twee koersfietsen in hun voertuigen. Die bleken gestolen uit de Decathlon in Brugge. De vier komen in aanmerking voor een vijftal winkeldiefstallen in Blankenberge en zitten in de cel. Ze verbleven op een camping in Bredene.