Twintigers mishandelen en vernederen jarige vriendin (16) achttien uur lang sam

18u09

Bron: belga 0 Thinkstock Archieffoto Een 21-jarige vrouw en een vriend hebben op de Kortrijkse rechtbank gevraagd of ze een werkstraf konden krijgen voor een gruwelijke mishandeling van een meisje, nota bene een goede vriendin van hen. Het Openbaar Ministerie vordert tot 24 maanden effectief.

Op haar zestiende verjaardag, op 20 juli 2015, trok het slachtoffer naar haar beste vriendin S.V. (21) in een appartement in Roeselare. Ze dacht daar een cadeau te krijgen, maar in de plaats daarvan voltrokken zich gruwelijke feiten. De vier beklaagden hielden haar achttien uur lang vast, mishandelden en vernederden haar.

Zo werd het haar van het slachtoffer afgeschoren, kreeg ze urine over zich, werd ze in een ijskoude douche gestoken en moest ze voorgekauwde chips eten. Ze werd van 12.30 uur tot de daaropvolgende ochtend 6 uur vastgehouden. Een maand later werd ook het Facebookprofiel van het slachtoffer nog gehackt.

"Uitgedaagd"

S.V. betwist de feiten niet, maar zegt dat ze door het slachtoffer uitgedaagd werd en daardoor haar zelfbeheersing verloor. Een aantal weken eerder was de twintiger namelijk betrokken in een ongeval, waarbij haar vriend het leven liet. Ze beweert dat het slachtoffer haar verweet een moordenaar te zijn. De moeder van het slachtoffer op haar beurt vermoedt dat S.V. kwaad was, omdat het slachtoffer aanvankelijk ook in de verongelukte wagen zou hebben gezeten.

Er was een discussie en de plannen veranderden. "Ze daagde ons echt uit", vertelde de mannelijke tweede beklaagde. "S. heeft haar nog de kans gegeven om te vertrekken. 'Je hebt tien seconden om weg te gaan', zei ze, maar ze bleef ons uitdagen." Het was de tweede beklaagde die uiteindelijk voor een doorbraak zorgde in het dossier, door zijn verklaring te gaan wijzigen bij de politie. De twee andere mannen riskeren achttien maanden effectief. Zij lieten verstek gaan.

Schadevergoeding

Het slachtoffer - dat volgens de deskundige een blijvende invaliditeit van 5 procent overhoudt aan de feiten - vraagt een schadevergoeding van 10.000 euro. Ook haar moeder stelt zich burgerlijke partij.



Op 24 januari wordt een verslag voor de haalbaarheid van werkstraffen nog aan het dossier gevoegd. Dan wordt de datum voor het vonnis bepaald.