Twintiger zonder papieren in de cel voor bezit van valse biljetten voor bijna 4.000 euro jv

26 januari 2018

18u55

Bron: belga 2 De lokale politie van de zone CARMA heeft woensdag een twintiger zonder papieren opgepakt, die voor bijna 4.000 euro vals geld op zak had. De Tongerse onderzoeksrechter heeft de jongeman vanochtend aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De man had 79 valse biljetten van vijftig euro in zijn bezit.

De politie voerde woensdag rond 15.30 uur een toezicht uit in de buurt van het station aan de Europalaan in Genk. Een jongeman, die uit het zicht van de politie probeerde te blijven, trok de aandacht van de agenten. De politie-inspecteurs hielden hem tegen en vonden de 79 valse biljetten. Hij kon de politie geen identiteitsdocument tonen. Hij verbleef illegaal in het land.

De politie nam het vals geld in beslag en ondervroeg de jongeman. Vervolgens voerden de agenten een huiszoeking uit in de Sluisstraat in Diepenbeek. De voorbije weken werd in Genk meermaals betaald met vals briefjes van vijftig euro. In totaal ging het om vier meldingen en vijf aangiftes. Het serienummer bij vier aangiftes kwam overeen met de biljetten die de verdachte op zak had.