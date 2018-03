Twintiger zet drugshandel thuis voort tijdens elektronisch toezicht TTR

06 maart 2018

17u19

Bron: Belga 0 De raadkamer in Turnhout heeft vandaag de aanhouding bevestigd van een twintiger uit Balen die zijn enkelband verwijderd had om opnieuw drugs te kunnen dealen. De man was eerder al aangehouden voor drugshandel.

In afwachting van zijn proces stond hij onder elektronisch toezicht, maar de twintiger had zijn enkelband afgedaan. Begin deze maand werd hij door de politie bij de kraag gevat.

Agenten hadden drie verdachte auto's opgemerkt op een zandweg. Toen ze dichterbij gingen voor een controle, vluchtten de betrokkenen weg, maar de politie kon de man nog oppakken. Hij was in het bezit van speed en een grote som cashgeld. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding. In de gevangenis dit keer, en niet via elektronisch toezicht.