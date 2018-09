Twintiger zaait onrust in Leuven met nepwapen TT

09 september 2018

14u31

Bron: Belga 0 Een 20-jarige man uit Bertem heeft gisterennamiddag rond 17 uur voor heel wat onrust gezorgd in de Diestsestraat in Leuven. De jongeman stond er op het balkon boven een nachtwinkel en richtte een pistool op voorbijgangers.

De politie werd verwittigd, sloot de straat af en drong het gebouw gepantserd binnen. Daar troffen de agenten drie twintigers aan, alsook het wapen, dat een vrij verkrijgbare airsoft replica van een pistool bleek te zijn. Dat meldt de Leuvense politie.

De drie jongemannen werden meegenomen naar het commissariaat en daar bleek dat de 20-jarige uit Bertem degene was die met het wapen op voorbijgangers had gericht. Er werd proces-verbaal opgesteld en de politie nam het wapen in beslag.