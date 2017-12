Twintiger uit Vilvoorde tegen agenten: "Ik zal jullie moeders verkrachten" Wouter Hertogs

16u07

Een twintiger uit Vilvoorde is veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden omdat er tegen twee agenten mee dreigde 'hun moeders te verkrachten'.

De man ging bij een controle door het lint omdat hij zich geviseerd voelde door de politie. Hierop schold hij hen uit en dreigde ermee om 'hun moeders te verkrachten'. "Gezien de context en de reputatie van de verdachte is het aannemelijk dat de agenten deze dreigementen ernstig namen", klonk het in het vonnis. De man werd vorig jaar nog veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij naar Syrië wilde vertrekken om er te gaan strijden. Omdat hij echter opgesloten was voor andere feiten kon hij niet gaan. Toch werd hij veroordeeld omdat hij deel uitmaakte van een Vilvoordse groep strijders.

