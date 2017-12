Twintiger uit Nieuwerkerken overleden na wurgspel

Bron: Belga, Het Belang van Limburg

rv/Facebook De 24-jarige Wesley Denivel kwam om het leven bij een wurgspel.

Een 24-jarige man uit Nieuwerkerken is overleden aan de gevolgen van een wurgspel. De man werd op 20 december bij zijn grootmoeder aangetroffen, waarna hij naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven werd overgebracht. Daar is hij op 24 december bezweken. Dat meldt Het Belang van Limburg.