Twintiger uit Hasselt krijgt 1 jaar voorwaardelijk wegens partnergeweld KVE

15u40

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 22-jarige man uit Hasselt wegens partnergeweld veroordeeld tot 1 jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 800 euro. Aan het uitstel zijn probatie-voorwaarden gekoppeld. Hij moet in therapie gaan voor zijn verslavings- en agressieproblematiek. Hij was immers onder invloed van alcohol en cocaïne. Op 18 juni 2016 kwam hij thuis van het vissen, waarna hij zijn zelfbeheersing verloor. Hij trok de nummerplaten van het voertuig van zijn vriendin en gooide die in de slaapkamer.

Er sneuvelde een balustrade aan de trap en hij vernielde de deur van het berghok. De vriendin kreeg klappen in het bijzijn van haar vijf maanden oud dochtertje. Het slachtoffer stuurde een sms naar haar moeder, die ter plaatse kwam waarna beklaagde vertrok. Op 25 juli 2017 ging hij opnieuw door het lint. Zijn vriendin kreeg opnieuw slagen toegebracht, terwijl zijn moeder en zijn nicht aanwezig waren. Hij had toen ook met een luchtkarabijn zitten zwaaien. Het lichaam van het slachtoffer vertoonde diverse kneuzingen.



In de relatie waren er al meermaals wrijvingen. Bovendien vormden overmatig alcoholgebruik en het gebruik van wiet en coke een oorzaak voor zijn gewelddadig gedrag. De man heeft intussen zelf stappen ondernomen om aan zijn problematiek te werken. Daarom leek het de rechtbank aangewezen hem te ondersteunen door het verlenen van een uitstel. De luchtkarabijn is verbeurd verklaard.





