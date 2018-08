Twintiger uit Haren staat op 12 september terecht voor terrorisme kg

31 augustus 2018

18u47

Nader H. (29), inwoner van de Brusselse deelgemeente Haren, zal zich op 12 september voor de 12de (Franstalige) kamer van het Brusselse hof van beroep moeten verantwoorden voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. In eerste aanleg had de Brusselse correctionele rechtbank de man veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij jihadistische propaganda had verspreid via sociale media.

Nader H. werd op 15 september 2016 opgepakt nadat de federale politie hem op het spoor was gekomen via sociale media. Op Telegram-kanalen die gewijd waren aan terreurgroep Islamitische Staat en haar propaganda, stond H. in contact met verschillende minderjarigen. Hij liet hen geloven dat hij bereid was aanslagen te plegen of mensen te financieren die zelf een aanslag wilden plegen.



Na zijn arrestatie vond de politie in zijn cel in de gevangenis van Sint-Gillis recepten en instructies om artisanale explosieven en bommen te maken.

Zeven jaar cel

H. werd tot zeven jaar cel veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep maar werd vrijgesproken voor de explosiefrecepten. Volgens de correctionele rechtbank was het immers niet bewezen dat de recepten en instructies, die aan een andere gevangene waren doorgegeven, bedoeld waren om een aanslag te plegen, noch dat H. zou geweten hebben dat ze daarvoor moesten dienen.