Twintiger uit Dinant probeert vriendin neer te steken tijdens oudejaarsnacht sam

18u17

Bron: belga 0 belga (archieffoto) Een jonge twintiger uit Dinant heeft afgelopen nacht geprobeerd zijn vriendin neer te steken. Dat meldt het parket van Namen.

De man probeerde jonge vrouw een mes in de buik te steken, maar ze kon de aanval afweren. De feiten "hadden plaats in een alcoholische context", preciseert het parket. De dader is opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.