Twintiger uit Affligem veroordeeld tot 12 maanden met uitstel voor sexting met minderjarige meisjes EB

16u54

Bron: Belga 0 thinkstock Archiefbeeld. Een 22-jarige uit Affligem is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij drie verschillende minderjarige meisjes overgehaald had om hem naaktfoto's te sturen en die naaktfoto's vervolgens had doorgestuurd door naar vrienden. Een van de meisjes, van wie de foto's in haar hele school rondgingen, was daar zo door aangedaan dat ze een zelfmoordpoging ondernam.

De feiten kwamen aan het licht toen dat meisje in maart 2014 in het ziekenhuis werd opgenomen en haar ouders naar de politie stapten. Uit het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat zij niet het enige slachtoffer was maar dat er nog twee andere meisjes bij de feiten betrokken waren. Het jongste slachtoffer was 13 jaar oud, het oudste 17. De jongeman zette de meisjes onder druk om hem naaktfoto's en pikante filmpjes door te sturen. Deden ze dat niet, dan werd hij boos of zou hij de relatie stopzetten.

Mijn cliënt is geen seksueel roofdier maar een jongen barstensvol hormonen die contact zocht met leeftijdgenotes, die daar graag op ingingen Advocaat van verdediging

Het parket eiste een celstraf van 30 maanden maar de tilde volgens de verdediging te zwaar aan de feiten.

"Uit studies blijkt dat zowat 25 procent van de jeugd aan sexting doet", pleitte meester Carine Flament. "Mijn cliënt is geen seksueel roofdier maar een jongen barstensvol hormonen die contact zocht met leeftijdgenotes, die daar graag op ingingen. De feiten zijn zeker laakbaar en grensoverschrijdend maar of ze ook strafbaar zijn, is minder duidelijk. Ik zie alvast geen geweld of bedreiging."

De rechtbank veroordeelde de jongeman uiteindelijk tot een celstraf van 12 maanden met uitstel.