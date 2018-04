Twintiger tilt dronken kameraad op en laat hem dodelijk vallen: 5 jaar cel mvdb

20 april 2018

14u03

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 0 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft W.R. uit Geel tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een dodelijk incident in het Stadspark in Geel. De feiten dateren van 10 september 2017.

Twintiger W.R. had samen met slachtoffer, Jan T. (43) uit Geel, wodka gedronken in het Stadspark. Op een moment dat het slachtoffer zwaar onder invloed van drank was, werd hij door de twintiger gebruikt als 'speeltje'. De Poolse man, geboren in 1992, tilde zijn slachtoffer meermaals op om hem vervolgens met opzet weer te laten vallen. Het slachtoffer botste daarbij met zijn hoofd tegen een ijzeren hekwerk en een zitbank. Jan T. liep een schedelbreuk op en overleed twee weken later in het ziekenhuis.

Een derde aanwezige vertelde enkele dagen na de feiten aan de politie wat er gebeurd was. De twintiger is altijd blijven ontkennen. Volgens hem was het een ongeluk, maar de rechtbank acht hem nu toch schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen aan een kwetsbaar persoon, zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg.