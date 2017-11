Twintiger overleden na val van Pier in Blankenberge tijdens halloweenfeestje Siebe De Voogt

In Blankenberge is afgelopen nacht een 27-jarige man uit Anderlecht overleden, nadat hij van de Pier viel en in zee belandde. A.D. was rond 3 uur aanwezig op een halloweenfeestje in de feestzaal op de Pier. Hij ging naar buiten en liet zich volgens het parket van Brugge in het zeewater vallen. De reddingsdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar uiteindelijk kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van zijn dood. "Er volgt nog een toxicologisch onderzoek. De precieze aanleiding is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. Voorlopig wijst alles op een spijtig ongeval", klinkt het.

Volgens de lokale politie van Blankenberge gaat het wel degelijk om een spijtig ongeval. "Het slachtoffer is op de reling van de Pier geklommen en moet zijn evenwicht verloren zijn", klinkt het. Of er alcohol of drugs in het spel was, zal een wetsgeneesheer moeten vaststellen.