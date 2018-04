Twintiger overleden na ongeval met kajak in Dinant

07 april 2018

Een Nederlandstalige man, geboren in 1989, is zaterdagnamiddag rond 15 uur bezweken aan zijn verwondingen na een ongeval met een kajak op de Lesse. Dat is vernomen van het parket van Namen.