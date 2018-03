Twintiger opgesloten en minderjarige naar instelling na aanrijding met de politie ep

08 maart 2018

21u36

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Tongeren heeft vandaag een meerderjarige aangehouden en opgesloten, die dinsdag in Lanaken met twee kompanen betrokken was bij een aanrijding met een politiecombi. De jongeman is naar de gevangenis van Lantin overgebracht. De andere meerderjarige is onder voorwaarden vrijgelaten. De derde verdachte, een minderjarige, is naar een gesloten centrum voor jongeren overgebracht.

Verschillende politieploegen konden het trio dinsdag na een achtervolging en klopjacht vatten. Aan hun voertuig hing een gestolen nummerplaat. Na een korte achtervolging onderschepte de politie het vluchtend voertuig op de Oude Kantoorstraat, waarbij het tot een aanrijding kwam met het politievoertuig.

De agenten losten vervolgens enkele waarschuwingsschoten. Ploegen van de politiezones CARMA, Maasland en Bilzen-Riemst-Hoeselt waren intussen in bijstand gekomen. De agenten konden snel twee twintigers, een uit Lanaken en een Nederlander, onderscheppen en arresteren. De minderjarige wist eerst te ontkomen. Na een klopjacht werd hij iets later in het bos aan de Molenbergstraat in Lanaken gevat.