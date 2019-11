Twintiger op quad rijdt tegen over weg gespannen ketting en overlijdt mvdb

05 november 2019

16u35

Bron: Belga 4 Een jongeman is gisternamiddag gestorven na een vreemd ongeluk met een quad in het Waals-Brabantse Ramillies. De twintiger reed omstreeks 14.00 uur door het platteland van Ramillies. In d e Rue d’Autre-Eglise botste hij met zijn vierwieler tegen een ketting die in het midden van de weg was geplaatst.

Voor de bestuurder (27) uit Geldenaken (Jodoigne) kon geen hulp meer baten, hij stierf ter plekke. Een vriend op een andere quad bleef ongedeerd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek werd de ketting op de weg geplaatst door een buurtbewoner "die waarschijnlijk zijn eigendom wilde beschermen", aldus het parket van Waals-Brabant vandaag. De buurtbewoner zou bovendien het gemeentebestuur niet hebben ingelicht van zijn initiatief. De man is vooralsnog niet opgepakt. Ramillies ligt op zo’n twintig minuten rijden van het Vlaams-Brabantse Hoegaarden.

Het ongeval doet denken aan een incident in april 2010 nabij de Waaslandhaven. Een 28-jarige man uit Zele raakte op een zondagochtend levensgevaarlijk gewond toen hij met zijn crossmotor tegen een stalen draad reed, die over de weg gespannen was. De man reed toen met twee andere motorrijders door het natuurgebied Groot Rietveld, op de grens tussen Groot-Beveren en Zwijndrecht. De staaldraad was op een aardeweg tussen twee bomen op een hoogte van ongeveer anderhalve meter gespannen. Het parket van Antwerpen startte een onderzoek wegens ‘poging moord’. Een doorbraak bleef uit.