Twintiger komt om na botsing tegen boom in Hamont-Achel, twee andere inzittenden gewond

02 september 2018

12u00

Bron: Belga

Bij een zwaar verkeersongeval in Hamont-Achel is vanochtend een jongeman om het leven gekomen. Het gaat om een 22-jarige man uit Hamont-Achel. Dat bevestigde de lokale politie HANO. Hij was een van de inzittenden van een personenwagen, die om een onbekende reden tegen een boom knalde. Er vielen nog een zwaar- en een lichtgewonde.