Twintiger komt om in Beerse

22u57 0 Toon Verheijen De twintigjarige J.G. uit Beerse is vanavond om het leven gekomen op Polendam in Beerse. De jonge bestuurder reed met zijn wagen vanuit Rijkevorsel richting Merksplas en is enkele tientallen meters voor hij aan de brug over het kanaal zou komen, om een onduidelijke reden rechts van de baan tegen een boom gereden.

"Het was een enorme klap", vertelt een buurtbewoonster die vlak aan het ongeval woont. "Ik denk dat heel wat bewoners hier geschrokken zijn." Volgens de hulpdiensten was de impact van het ongeval enorm.

"De wagen is met de bestuurderskant tegen de boom terechtgekomen," vertelt Jaak Van Gils van de brandweerzone Taxandria post Beerse. "Het moet een zeer zware klap geweest zijn. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt. De man is ter plaatse overleden."

De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Het ongeval ging in de kennissenkring van het slachtoffer snel rond, want er stonden redelijk snel enkele tientallen familieleden en vrienden op de plaats van de noodlottige crash.