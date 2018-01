Twintiger knalt op vrachtwagen en moet uit bestelwagen bevrijd worden Mathias Mariën

25 januari 2018

11u42

Bron: Eigen berichtgeving 9 Een jonge twintiger zat deze ochtend ruim een uur gekneld in zijn voertuig nadat hij betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval langs de Blankenbergsesteenweg in Wenduine.

De man was onderweg met een bestelwagen van zijn werkgever toen het omstreeks 10 uur fout liep. De twintiger reed in de richting van Blankenberge en kon een vrachtwagen die in dezelfde richting reed en een draaimanoeuvre uitvoerde niet meer ontwijken.

De klap was enorm. De bestelwagen knalde tegen de achterkant van de truck, vloog over het dubbel fietspad en kwam pas tot stilstand in de berm. De brandweerkorpsen van De Haan en Blankenberge hadden ruim een uur nodig om de jongeman uit het verhakkelde voertuig te bevrijden. Hij werd met zeer zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie regelde al die tijd het verkeer. De trucker kwam er van af met lichte verwondingen.