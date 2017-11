Twintiger in levensgevaar na ongeval tegen boom in Deinze IVI

09u59

Bron: Belga 0 HLN Archiefbeeld Deze ochtend is in Deinze een 22-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met zijn wagen tegen een boom terechtkwam. Dat bevestigt de lokale politie van de zone Deinze-Zulte.

Het ongeval gebeurde iets voor vier uur 's ochtends op de Leernsesteenweg. De jongen reed volgens de politie te snel. De wagen begon te tollen, kwam tegen een boom terecht en belandde uiteindelijk op zijn dak. De bestuurder, die ook had gedronken, werd in levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent.