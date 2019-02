Twintiger filmt hoe hij jonge katjes mishandelt: gemarteld met rookkanon en luide muziek ttr

10 februari 2019

20u17

Bron: sudinfo 0 Een 25-jarige man uit Namen plaatste deze ochtend een filmpje op internet waarin te zien was hoe hij twee jonge katjes mishandelde. Een dierenrechtenvereniging ASBL Sans Collier ging ter plekke en nam de mishandelde katjes in beslag.

Op de beelden was te zien hoe de twintiger twee katjes voor een rookkanon plaatste. Vervolgens gooide hij met de diertjes, die hij blootstelde aan zeer luide muziek.

Dierenrechtenorganisatie ASBL Sans Collier ging ter plekke na een telefoontje. De jongeman, die zich naar verluidt van geen kwaad bewust was, deed vrijwillig afstand van de dieren. “We denken dat hij psychologische problemen heeft. Hij dacht dat hij speelde met de dieren.”

De toestand van de dieren is momenteel kritiek. “Ze hebben een reeks kwalen: de ene heeft maar één oog meer, de andere is doof en blind. Beide dieren hebben ook schurft, zijn ook ondervoed, en hebben gehoorproblemen als gevolg van de luide muziek. Dat rookkanon en die luide muziek: dat is als foltering voor die beestje. Ze waren helemaal op, psychologisch uitgeput, versuft en verwilderd. We zullen nu bekijken hoe we hen best kunnen verzorgen. Maar als hun gezondheidstoestand zo blijft, kunnen we hen zo ook niet nog 15 jaar laten leven… Maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.”