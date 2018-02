Twintiger doodgestoken in Wandre Redactie

14 februari 2018

20u23

Bron: belga 4 Een 26-jarige vrouw is neergestoken in Wandre, een deelgemeente van Luik. Ze is overleden aan haar verwondingen. Haar vriend wordt momenteel beschouwd als hoofdverdachte, zo meldt het parket van Luik.



Het levenloze lichaam van de vrouw werd deze namiddag aangetroffen in haar woning in Wandre. Volgens het parket wordt haar vriend als verdachte beschouwd, maar er is momenteel nog geen zekerheid.



Ook maandag werd Wandre al opgeschrikt, toen het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen werd in een garage.