Twintiger die Noah (16) doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, ziet straf in beroep verdubbeld HA KV

14 juni 2018

20u35

Bron: Belga 21 De correctionele rechtbank van Leuven heeft in beroep de gevangenisstraf van Maxim D. verdubbeld tot vier jaar cel. De 26-jarige man reed in de zomer van 2015 in Haacht twee jongeren aan en pleegde vluchtmisdrijf. De aanrijding kostte het leven aan de 16-jarige Noah Mortier.

Maxim D. reed 's nachts na een avondje stappen in de Stationsstraat in Haacht Noah Mortier en zijn vriend aan. De 16-jarige Mortier, met de fiets op weg naar zijn ouderlijke woning in het naburige Keerbergen, werd twintig meter weggeslingerd en overleed in het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer (15) raakte lichtgewond.

De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. Amper enkele minuten na het ongeval probeerde hij een bevriende wagenmaker te contacteren om de ruit van zijn BMW te laten herstellen. De dag nadien ging D. gewoon werken. Pas twintig uur na de feiten meldde hij zich bij de politie.

Rijverbod "te zware straf"

De politierechtbank van Leuven veroordeelde D. op 17 april 2017 tot een rijverbod van vijf jaar en twee jaar cel, waarvan acht maanden met uitstel. Het openbaar ministerie tekende beroep aan, omdat het vonnis als te mild werd beschouwd.

Maxim D. vond de gevangenisstraf dan weer te zwaar omdat het zijn professionele carrière in de weg zou staan. De man uit Haacht, inmiddels verhuisd naar Willebroek, heeft in Antwerpen een energiebedrijfje opgericht en kan naar eigen zeggen zijn zaak niet runnen zonder rijbewijs.

Opnieuw betrapt

Volgens de procureur heeft de veroordeling van vorig jaar weinig indruk gemaakt. Amper zes maanden later werd D. betrapt op rijden onder invloed in Heverlee bij Leuven. Dat kostte hem opnieuw een rijverbod, ditmaal van drie jaar. Ook tegen die straf tekende hij beroep aan, dat nog behandeld moet worden. De aanklager verwees ook naar het psychologisch verslag. Volgens dat rapport vertoont de beklaagde narcistische trekken en een gebrek aan empathie.

Tijdens de behandeling van het beroep dook nog een nieuw feit op. Op 4 maart van dit jaar verbrijzelde D. om 4 uur 's ochtends tijdens de Totally 90's-fuif in de Brabanthal in Leuven een raam van de container waar drankbonnetjes verkocht werden. Hij nam de vlucht maar werd gevat door een bewakingsagent. Opnieuw bleek hij onder invloed van alcohol.

Inzet van het beroep voor de correctionele rechtbank was de celstraf. De correctionele rechtbank verhoogde die tot vier jaar cel, waarvan tien maanden met uitstel. Met die strafmaat volgde de rechter de vordering van het openbaar ministerie. Het rijverbod van vijf jaar en de boete van 15.000 euro, waarvan 6.000 euro met uitstel, blijven behouden.