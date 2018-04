Twintiger die masturbeerde voor kleuters op speelplein vliegt zes maanden in de cel kg

19 april 2018

16u47

Bron: Belga 0 Een 28-jarige man uit Hechtel-Eksel die zijn geslachtsdelen toonde aan enkele spelende kleuters, heeft donderdag van de Tongerse strafrechter een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van achthonderd euro gekregen. Hoewel één van de ouders kon filmen hoe de man zijn broek liet zakken, hield hij voor de rechter vol dat hij geen exhibitionist is en zijn broek netjes aanhield.

Op 11 juni 2017 reed de man naar het speelpleintje aan de Meidoornstraat in Bocholt en stapte hij naar een driejarige jongen toe. Vervolgens liet hij zijn broek en onderbroek tot op de knieën zakken en begon hij te masturberen. De vader van de jongen diende een klacht in en kon een zeer duidelijke persoonsbeschrijving van de man bezorgen. Een patrouille in de buurt leverde niets op.

Enkele dagen later kreeg de politiezone CARMA een e-mail met een video waarop te zien was hoe de man zijn broek opnieuw liet zakken. In de e-mail stond te lezen hoe hij in de buurt van de vrouw aan het masturberen was.

"Ik durfde de man niet te filmen terwijl zijn broek omlaag was en hij bezig was zijn geslachtsdeel aan te raken, omdat hij dichtbij zat en ons recht aankeek." Pas toen de man ergens anders ging zitten, durfde de vrouw haar gsm bovenhalen en de man te filmen.

Ze bezorgde de agenten ook enkele foto's van de auto van de 28-jarige. Ze herkende hem later ook in een fotocollage. Aan de hand van de nummerplaat kwam de politie de man uit Hechtel-Eksel op het spoor.

Tijdens zijn verhoor ontkende de man eerst de feiten om zich na confrontatie met de video te beroepen op zijn zwijgrecht. Ook voor de rechter ontkende hij alles en beweerde hij dat hij geen exhibitionist is. Dat leverde hem een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van achthonderd euro op.