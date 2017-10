Twintiger die masturbeerde aan speeltuin veroordeeld tot zeven maanden met uitstel MV

10u59

Een jonge twintiger die aan het kanaal in Vilvoorde betrapt was terwijl hij daar stond te masturberen, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel. Bij een huiszoeking was op zijn computer ook kinderporno aangetroffen. De jongeman gaf toe dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge meisjes, maar is daarvoor al enige tijd in behandeling bij een gespecialiseerd centrum.

De jongeman werd in 2015 opgepakt toen hij langs het kanaal in Vilvoorde betrapt werd bij het masturberen, vlakbij een kinderspeeltuin.



"Ik zocht een plaats die me een kick zou geven", verklaarde hij daar zelf over. "Het ging er niet zozeer om dat iemand me zeker en vast zou zien maar enkel om het idee dat ze me konden zien, dat ik betrapt kon worden."

Op die speeltuin werd ook kinderkledij aangetroffen en eerst rees het vermoeden dat de jongeman die gebruikt had bij zijn zelfbevrediging, maar dat bleek niet het geval. Bij een huiszoeking trof de politie op zijn computer wel kinderporno aan. Volgens de jongeman was hij tijdens zijn puberteit op zoek gegaan naar porno waarin leeftijdsgenoten voorkwamen en was hij op een aantal pop-ups met kinderporno gestoten. Anderzijds gaf hij ook toe dat hij zich aangetrokken voelde tot jonge meisjes.

De gerechtspsychiater ontwaardde bij hem pedofiele neigingen die dreigden te escaleren en waarschuwde voor een herhaling van zijn pervers gedrag.

Volgens de advocaat van de jongeman was die behandeling al een maand na de feiten begonnen en werd die nog steeds voortgezet. De rechtbank legde de twintiger uiteindelijk een celstraf van 7 maanden met uitstel op.