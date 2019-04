Twintiger die afgelopen weekend aanslag wilde plegen, werd gevolgd op aangeven van Frankrijk ttr

16 april 2019

10u04

De man van 22 die maandag in verdenking gesteld is van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, werd opgepakt op basis van informatie uit Frankrijk. Dat bericht 'La Dernière Heure' vandaag.

Frankrijk maakte gewag van het gevaar van het individu, aldus de krant, die zei dat de jongeman zich voorbereidde om tijdens het weekend een terroristische aanslag te plegen. De Belgische antiterrorismediensten kregen de info eind vorige week en beslisten om de verdachte vrijdagochtend te volgen.

Nog volgens de krant is de man geen onbekende voor de politie. Hij werd al eens gecontroleerd toen hij in 2017 folders verspreidde in Brussel.

De jongeman, met de voornaam Jimmy, bekeerde zich tot de islam na het overlijden van zijn moeder, die om het leven werd gebracht door haar partner, vernam de krant van de oma. Ze vertelde verder dat haar kleinzoon zich zeer slecht voelde na het verlies van zijn moeder en dat de religie hem serener had gemaakt.

De politie heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd, maar daarbij zijn geen wapens of explosieven gevonden. Dat meldt het federaal parket. “In het belang van het onderzoek worden er geen verdere inlichtingen gegeven”, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.