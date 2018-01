Twintiger bezweken na ongeval op E403 in Lichtervelde TMA

Bron: Belga 0 Lieven Samyn langs de E403 in Lichtervelde belandde de 28-jarige jongeman uit Hooglede met zijn wagen in de gracht Een 28-jarige man is in de loop van oudejaarsavond overleden aan de gevolgen van een ongeval zaterdagochtend op de E403 in Lichtervelde. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer kwam onder zijn wagen in de gracht terecht.

Het ongeval gebeurde zaterdag iets na 7 uur op de E403 in de richting van Brugge. Een Renault belandde naast de autosnelweg en kwam op zijn dak in de gracht terecht. De bestuurder zat gekneld onder zijn wagen. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij zondagavond aan zijn verwondingen overleden.