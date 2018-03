Twintig verwaarloosde honden in beslag genomen: "Ze liepen rond in eigen uitwerpselen en urine" HR

19 maart 2018

16u18

Bron: Eigen berichtgeving 20 De lokale politie Zennevallei heeft in Sint-Pieters-Leeuw na een tip 20 verwaarloosde honden in beslag genomen. " De dieren leefden in erbarmelijke omstandigheden", aldus de politie.

De politie ging eind vorige week ter plaatse na een tip van een organisatie die zich bekommert om dierenwelzijn. In het huis werden 20 honden in beslag genomen. "Een deel van de dieren zat opgesloten in benchen, al dan niet op elkaar gestapeld", laat de politie weten. "Enkele honden liepen ook vrij rond in hun eigen uitwerpselen en urine in afgemaakte ruimten verspreid over de hele woning. De geur was zeer indringend. Er was geen daglicht, noch verluchting voorzien voor de dieren. De papieren bleken ook niet in orde. Voeding en water waren wel voorzien, maar de leefomstandigheden waren erbarmelijk."

Adoptie

De dieren werden overgebracht naar dierenasiel Veeweyde in Anderlecht. "Ze zullen ter adoptie aangeboden worden", vertelt een medewerkster. "Al zullen sommige honden wellicht eerst een tijdje hier moeten blijven." De politie onderzoekt de zaak en heeft de bewoners van het pand ondervraagd.