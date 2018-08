Twintig transmigranten opgepakt bij grote politieactie in Kruibeke Bjorn Maeckelbergh

Bron: eigen berichtgeving 0 Bij een grote politieoperatie deze ochtend zijn twintig transmigranten opgepakt in Kruibeke. Dat bevestigt korpschef Wim Pieteraerens, die begin deze week aankondigde niet langer proactief te zoeken naar transmigranten.

Volgens de hoofdcommissaris ging het om een al lang geplande doelgerichte actie. “Als we zoals vanochtend op om het even welk moment naar deze bekende plaatsen gaan, vinden we er telkens opnieuw een grote hoeveelheid transmigranten. Dit is nogmaals het bewijs dat we dit niet aankunnen naast ons gewoon dagelijks politiewerk”, zegt Pieteraerens.

De korpschef had bijstand gevraagd van de federale politie, maar die hadden geen personeel op overschot. “Gelukkig konden we samenwerken met mensen van De Lijn en met onze collega’s van de politiezone Waasland Noord”.

De actie startte om 4 uur vanochtend. Uiteindelijk werden 20 transmigranten aangetroffen. “Nu gaan we weer door de administratieve molen.” In afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn de transmigranten opgesloten in cellen in Kruibeke en bij de naburige zone van Waasland Noord.

Pieteraerens klaagde begin deze week aan dat DVZ bijna 100 procent van alle opgepakte transmigranten telkens opnieuw vrijlaat met een briefje dat ze het land moeten verlaten. “’s Anderendaags staan ze opnieuw voor onze neus. Da’s frustrerend. Intussen kunnen we het basispolitiewerk niet garanderen”, zei hij.