Twintig mensen geëerd om hun moed tijdens schietpartij Luik IB

19 juni 2018

01u18

Bron: Belga 0 Twaalf agenten, zes mensen van het Léonie de Waha-atheneum en twee burgers zijn gisterenavond gehuldigd door de gemeenteraad van Luik voor hun interventie tijdens de schietpartij van 29 mei waarbij twee politieagenten en een toevallig passerende student om het leven kwamen.

Burgemeester Willy Demeyer bracht eerst hulde aan de slachtoffers van de schietpartij. Ook enkele familieleden van de slachtoffers waren aanwezig.

Na de inachtneming van een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers, eerde Demeyer iedereen die tijdens de feiten bewijs van moed had geleverd.

Anonimiteit

Zo was er de poetsvrouw in het atheneum, die de ingang had gesloten, of de cafébaas die zijn klanten had verstopt. Ook de twaalf agenten die naar de plaats van de feiten geroepen waren, werden gehuldigd, zij het in hun afwezigheid aangezien hun anonimiteit gevrijwaard moet blijven.

Iedereen kreeg een medaille voor moed.