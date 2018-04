Twintig jaar cel voor dertiger die man neerstak met koksmes tijdens caféruzie kg

18 april 2018

11u23

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Ekrem S. schuldig bevonden aan doodslag. De dertiger uit Mol stak in oktober 2016 een man neer tijdens een caféruzie en krijgt daarvoor de maximumstraf van 20 jaar.

Op 30 oktober 2016 maakte Ekrem S. amok in café L' Estrade in Mol, nadat hij werd afgewezen door een meisje. De cafébazen besloten S. daarom aan de deur zetten, en kregen daarbij hulp van enkele jongemannen in het café, waaronder het slachtoffer Johnny Hensen, toen 28.

Op dat moment haalde Ekrem S. een groot koksmes met een lemmet van 17 centimeter boven, dat hij achter zijn broeksriem had verstopt. Hij stak het slachtoffer twee keer in de borst. Eén messteek doorboorde het hart van Hensen, waarna hij ter plaatse overleed. De dader wandelde weg, maar kon even later in de buurt worden opgepakt.

Volgens de rechtbank is het bewezen dat Ekrem S. de intentie had om zijn slachtoffer te doden. De rechter baseert zich onder meer op het gebruikte wapen en de kracht waarmee hij de messteek toediende. Naast een celstraf van 20 jaar wordt de man ook voor 10 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.