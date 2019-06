Twintig gedetineerden krijgen schadevergoeding voor "onmenselijke behandeling” KVE

27 juni 2019

21u18

Bron: Belga 0 De Belgische staat is veroordeeld voor de "onmenselijke behandeling" van twintig gedetineerden in vier Belgische gevangenissen tijdens de cipiersstaking van april tot juni 2016. De gevangenen zullen een schadevergoeding krijgen, bericht RTL Info vandaag.

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel vonniste op 13 juni dat de Belgische staat zijn verplichtingen niet is nagekomen. De staat werd veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van de gedetineerden. "De staking is geen geval van overmacht dat de Belgische staat ontheft van zijn verplichtingen die voortvloeien uit artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens."

De twintig gevangenen komen uit vier gevangenissen: die van Nijvel, Sint-Gillis, Vorst en Itter. In Itter krijgen vier gedetineerden bijvoorbeeld 800 euro van de staat, net als de advocatenkosten. Eind mei had het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische staat al veroordeeld voor "onmenselijke behandeling" van een gevangene van de gevangenis van Itter in 2016. Het was niet de eerste keer dat het EHRM de Belgische staat veroordeelde in een dergelijke zaak.