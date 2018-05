Twintig buitenlandse bouwvakkers leven in erbarmelijke omstandigheden in Kortemark GERECHT VOERT ONDERZOEK NAAR UITBUITING BIJ BOUWFIRMA Jelle Houwen

11 mei 2018

06u18

Bron: Eigen berichtgeving 3 Politie en parket hebben bij een inval 16 bouwvakkers uit een villa in Kortemark gehaald. In totaal 20 buitenlanders leefden er in onveilige omstandigheden. Het gerecht onderzoekt of de arbeiders, die werken voor een Koekelaarse bouwfirma, uitgebuit worden.

Vijf combi's met tien agenten van politiezone Polder, enkele mensen van de federale politie, het parket, de sociale inspectie, de wooninspectie en een delegatie van de gemeente: de inval dinsdagavond in de woning in de Koutermolenstraat was op zijn minst spectaculair te noemen. Buurtbewoners hadden geklaagd over een komen en gaan van bewoners, over vuilnis en lawaaihinder. En bij politie en parket kwamen tips binnen dat de bewoners allen werkten voor dezelfde bouwfirma in Koekelare, namelijk die van Peter Verhelst.

Ratten

Bij de inval werden 16 bouwvakkers - Polen, Spanjaarden, Colombianen, Ecuadorianen en Italianen - aangetroffen. De politie stelde al op 25 april vast in welke erbarmelijke omstandigheden ze leefden: "Er slapen 20 personen op matrassen die nog in plastiek zitten, soms met drie naast elkaar", klinkt het in het verslag dat openbaar werd gemaakt aan de villa. "De woning is zeer vuil en niet brandveilig. Er zijn zelfs ratten aanwezig." Ook de brandweer verklaarde het pand brandonveilig. Onder meer de elektrische voorziening is ronduit gevaarlijk.

Eigenlijk onbewoond

"Uit de verscheidene verslagen bleek het nodig dat ik als burgemeester moest optreden", zegt Toon Vancoillie. "Bij de gemeente stond het pand bekend als onbewoond. Het kan natuurlijk niet dat er dan 20 mensen blijken te leven, bovendien in een onveilig pand. Daarom lieten we het pand onmiddellijk onbewoonbaar verklaren. Bij de actie dinsdagavond leek het huis eerder een werf: er werd daar binnen gewerkt. Alle bewoners kregen één nacht opvang en een maaltijd van het OCMW. De verdere afhandeling is voor de gerechtelijke diensten."

Onderaanneming

De woning werd meteen verzegeld. Bij het gerecht wordt onderzocht of er sprake is van mensensmokkel, sociale fraude, uitbuiting, schijnzelfstandigheid en huisjesmelkerij. De bouwvakkers, allen wettelijk in het land, zouden in onderaanneming via Spanje werken voor de bouwfirma van Peter Verhelst.

"Er komt een onderzoek naar het statuut van die mensen en of er sprake is van misdrijven", zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. "We zoeken ook uit wie verantwoordelijk voor die huisvesting. Het is te vroeg voor conclusies, maar er komt een doorgedreven onderzoek." Peter Verhelst was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.